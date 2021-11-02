В Мордовии работникам птицефабрик решили запретить держать домашнюю птицу

В Мордовии введены дополнительные меры по недопущению распространения птичьего гриппа.

Как сообщили в региональном минсельхозе, работникам птицефабрик республики запрещено содержать домашнюю птицу. Это связано с необходимостью усиления биологической защищенности крупных хозяйств и исключения рисков заноса инфекции.

Данная мера была рекомендована Минсельхозом РФ в ходе совещания с регионами. От Мордовии в нем принял участие исполняющий обязанности главы ведомства Василий Соколов.

По его словам, в республике проводится постоянный мониторинг эпизоотической ситуации и реализуются все необходимые мероприятия по недопущению распространения вируса птичьего гриппа. Птицефабрики работают в режиме закрытого типа. Также ведется разъяснительная работа с населением о мерах профилактики заболевания.