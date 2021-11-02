В Мордовии кинолог МВД Елена Ратникова нашла пропавшую пожилую женщину

Полиция Мордовии разыскала пропавшую 84-летнюю женщину Любовь Федоровну Кристинину. Пожилая женщина пропала 7 августа в Саранске.

Как сообщается, Любовь Федоровна гостила у дочери, но утром решила вернуться домой и заблудилась. Ее заметила проезжавшая мимо сотрудница кинологической службы МВД Елена Ратникова. Она остановилась, выяснила ситуацию и отвезла пожилую женщину к ее сестре.

На следующее утро, узнав из сводки о пропаже Кристининой, Ратникова связалась с коллегами и сообщила, куда накануне отвезла бабушку. Таким образом, пропавшая была найдена живой и невредимой.

Родные Любови Федоровны выразили благодарность полиции за оперативную работу по поиску, особенно отметив внимательность и неравнодушие инспектора-кинолога Елены Ратниковой, которая помогла доставить заблудившуюся пожилую женщину к родственникам.