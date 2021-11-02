В Мордовии загорелся маршрутный микроавтобус

Вчера в городе Краснослободске произошло возгорание пассажирского микроавтобуса "Газель" на маршруте.

Инцидент произошел утром на улице Интернациональной. Как сообщается, водитель заметил дым из-под капота, когда начал движение от остановки. Пассажиры сразу покинули салон.

Попытки водителя самостоятельно потушить огонь не увенчались успехом. На место были вызваны пожарные, которые ликвидировали возгорание.

В результате инцидента никто не пострадал. Однако передняя часть микроавтобуса серьезно повреждена. По данным МЧС, причиной возгорания стала утечка топлива из системы автомобиля. Ведется разбирательство.