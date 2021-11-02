Грозу и сильный ветер обещают в Мордовии 10 августа

Синоптики дали обновленный прогноз погоды на 10 августа для Мордовии.

По данным регионального Центра гидрометеорологии, вечером и ночью в ряде районов республики ожидаются грозы. Местами возможны порывы ветра до 17 м/с.

Специалисты рекомендуют жителям проявлять повышенную осторожность в условиях непогоды. Не стоит прятаться от дождя под деревьями, лучше переждать ливень в зданиях или автомобиле.

Также синоптики напоминают, что во время грозы опасно находиться на возвышенностях и вблизи высоких объектов, которые могут притягивать молнии. Стоит максимально сократить использование электроприборов.