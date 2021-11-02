В Саранске продолжают ремонтировать мост через реку Инсар

В Саранске проводится ремонт подвесного пешеходного моста через реку Инсар на улице Московской. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Асабин.

Данный мост был построен в 1965 году, его длина составляет 35 метров. Последний раз капитальный ремонт здесь проводился в 2006 году.

Сейчас рабочие уже заменили ветхое деревянное покрытие моста. В настоящее время ведутся сварочные работы по укреплению металлических перил.

После этого будет выполнена покраска всех металлоконструкций. Кроме того, для улучшения внешнего вида проводится благоустройство прилегающей территории: вырубка аварийных деревьев, стрижка кустарников, покос травы.