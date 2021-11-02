В Мордовии скончался Николай Кручинкин

Скончался Николай Кручинкин, директор Мемориального музея военного и трудового подвига в Мордовии. После продолжительной и тяжелой борьбы с болезнью он ушел из жизни сегодня утром. Николаю Андреевичу на момент смерти было 70 лет.

Родившийся в селе Гузынцы Большеберезниковского района Николай Кручинкин получил образование в Мордовском государственном университете имени Н.П. Огарева.

Его профессиональный путь начался с работы учителем в сельской школе, после чего он стал методистом в республиканском Институте образования и возглавил Мордовский молодежный центр. В 2008 году Николай Кручинкин был назначен директором Мемориального музея военного и трудового подвига в Саранске.

Прощание с выдающимся деятелем состоится завтра с 9:00 до 11:00 в помещении Мемориального музея.