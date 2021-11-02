На 14 августа в Мордовии объявлено оперативное предупреждение

Представители МЧС Мордовии обратились к жителям и гостям региона с важным предупреждением. Согласно метеорологическим прогнозам, 14 августа в республике ожидается гроза.

Чтобы обеспечить безопасность населения, сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют всем обратить особое внимание на предупреждения и соблюдать меры предосторожности во время неблагоприятных погодных условий.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации или необходимости оперативной помощи, жителям предоставлены телефоны экстренных служб: "01" и "112".