Два случая кори выявлено в Мордовии

В Мордовии зафиксированы два случая кори. Ее подтвердили у ребенка и взрослого. В настоящее время новых случаев не зафиксировано, однако специалисты настоятельно призывают местных жителей обращать особое внимание на свое здоровье.

Эксперты подчеркивают, что в случае, если ни вы, ни ваш ребенок не были привиты от кори, необходимо обратиться в медицинскую поликлинику по месту проживания или регистрации для проведения вакцинации.

Роспотребнадзор напоминает, что корь является одним из самых заразных заболеваний на сегодняшний день.