Четыре человека пострадали в результате ДТП в Мордовии

В минувший понедельник в Старошайговском районе Мордовии произошла серьезная авария с пострадавшими. Поздним вечером на трассе М5 "Урал" столкнулись автомобили Skoda Rapid и Skoda Octavia, в результате чего четыре человека получили травмы.

По информации, полученной от ГИБДД Мордовии, авария произошла в 21:00 и была вызвана действиями водителя Rapid, 41-летнего мужчины. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с встречной Octavia, за рулем которой находился 46-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя, а также пассажир 33 лет из автомобиля Skoda Rapid и пассажирка 46 лет из автомобиля Skoda Octavia были госпитализированы с различными травмами в лечебные учреждения республики, подтвердили в Госавтоинспекции.

У предполагаемого виновника аварии взяли кровь на анализ, в то время, как второй водитель был трезвым.