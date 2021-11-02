В Мордовии вынесли приговор по резонансному убийству в Ботаническом саду

Верховный Суд Мордовии вместе с коллегией присяжных заседателей завершил рассмотрение уголовного дела, в котором обвинялся Вадим Прилип в убийстве коменданта первого корпуса МГУ 47-летней Марины Уральской с последующим поджогом ее автомобиля.

Утром 28 июля 2021 года мужчина находился около Учебного ботанического сада в Октябрьском районе Саранска. Он заметил незнакомую женщину, которая подъехала на автомобиле "Фольксваген-Поло" к приусадебному участку. Убедившись, что она находится в одиночестве, обвиняемый напал на нее, требуя деньги. Однако оказалось, что ни у самой пострадавшей, ни в ее автомобиле не было денег. Уральская угрожала вызвать полицию.

После этого Вадим Прилип убил женщину, отвел ее автомобиль подальше в лесополосу и поджег его вместе с убитой женщиной.

3 августа 2023 года коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении Вадима Прилипа. Они приняли решение, что мужчина не заслуживает снисхождения.

Суд признал Вадима Прилипа виновным и приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.