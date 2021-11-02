Житель Саранска грозился убить свою сожительницу

Вечером в понедельник сотрудники Росгвардии Мордовии провели задержание 40-летнего мужчины по подозрению в угрозе убийством. Инцидент произошел на улице А. Невского.

По словам пострадавшей, которая обратилась к прибывшим на место происшествия сотрудникам правопорядка, во время совместного употребления алкогольных напитков возникла ссора с ее сожителем, в результате которой мужчина взял нож и начал угрожать ей.

Росгвардейцы задержали подозреваемого и изъяли у него нож. Далее мужчина был доставлен в полицейский участок для проведения дальнейшего расследования.