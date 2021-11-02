За неделю всего у семи жителей Мордовии нашли COVID-19

За период с 7 по 13 августа коронавирус был обнаружен у семи жителей Мордовии. Отмечается, что портал теперь публикует данные о заболеваемости COVID-19 за неделю, а не ежедневно, как ранее (ежедневные показатели перестали публиковаться с 15 мая).

В течение недели было госпитализировано пять человек.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Мордовии с начала наблюдения составляет 88 996 человек, из которых 87 591 уже выздоровели. За последнюю неделю выздоровело пять человек.

Зафиксированных летальных исходов не было. Всего с начала пандемии коронавирус унёс жизни 1396 жителей республики. Следует отметить, что эта цифра не менялась в течение нескольких месяцев.