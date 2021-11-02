На улице Советской в Саранске проводят работы по обновлению брусчатки

Городская администрация сообщила, что работы по обновлению брусчатки в центральной части Саранска продолжаются.

По информации, предоставленной пресс-службой, в настоящее время завершены работы на улицах Демократической и Б. Хмельницкого, и в настоящее время продолжается замена тротуарной плитки на улице Советской. Представители мэрии подчеркивают, что сотрудники муниципального предприятия проводят демонтаж старой и изношенной брусчатки и заменяют ее тротуарной плиткой, которая обеспечивает безопасность и удобство передвижения для горожан и гостей города.