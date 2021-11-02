Из Мордовии отправлена гуманитарная помощь в зону СВО

Волонтеры из Мордовии отправили новую партию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.

В этот раз груз, доставляемый военным, включает продукты питания и предметы, необходимые для защиты Родины. Среди них боевые беспилотники, радиостанции, бинокли, противодроновые ружья и маскировочные сети.

Один из волонтеров, Артём Пьянзин, отметил, что бойцам также передадут генераторы, печи, топливо и тепловизоры, которые будут полезны при выполнении служебных обязанностей.

Гуманитарный груз в зону проведения Специальной военной операции отправляется из Мордовии практически каждую неделю. Его сбор осуществляется волонтерами при поддержке общественных организаций и местных жителей.