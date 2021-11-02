Судебные приставы в Саранске арестовали 5 машин должников

В Саранске состоялся еще один совместный рейд судебных приставов и сотрудников Госавтоинспекции. В результате нескольких часов работы на улице Осипенко было выявлено 20 автомобилей, принадлежащих должникам.

Пяти транспортным средствам на общую сумму почти 2 миллиона рублей был наложен арест. Семь граждан смогли погасить свои долги на месте, перечислив общую сумму в 840 тысяч рублей, как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия.

Наибольшую сумму из долгов в размере 650 тысяч рублей погасила владелица автомобиля Hyundai Solaris.