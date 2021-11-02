Тракторист из Саранска дважды попался пьяным за рулем

По информации, предоставленной прокуратурой Республики Мордовия, 39-летний житель Саранска был дважды пойман в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

24 апреля текущего года данный гражданин управлял трактором "МСУ-80/БЕЛАРУС-82.1", принадлежащим МП "Спецсервис", и был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Воинова в Саранске.

Тракторист отказался пройти медицинское освидетельствование на предмет определения степени опьянения, что является нарушением законного требования уполномоченного должностного лица. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на протяжении 2 лет.