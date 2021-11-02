В Мордовии охотники смогут получить разрешение на добычу дичи

18 августа в Большеберезниковском районе Республики Мордовия будет проводиться выдача разрешений на охоту на различные виды дичи, включая водоплавающую, боровую, болотно-луговую, степную и полевую. Охотникам, желающим получить такие разрешения, необходимо обратиться в местное территориальное лесничество с 10:00 до 15:00. Офис находится по адресу: улица Лесная, 9, в поселении Большие Березники.

Как сообщили в республиканском министерстве лесного хозяйства, бланк заявления и информация о реквизитах для оплаты государственной пошлины доступны на официальном веб-сайте ведомства.