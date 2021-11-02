На улицах Саранска установят более 20 новых остановок

Глава Саранска Игорь Асабин провел прямой эфир, в ходе которого ответил на интересующие жителей города вопросы. Одной из затронутых тем были новые остановки общественного транспорта.

По планам городских властей, в ближайшее время будет установлена ​​21 новая остановка для жителей. Кроме того, некоторые из этих станций в дальнейшем планируется усовершенствовать, чтобы сделать их умными.

По словам Асабина, остановки общественного транспорта, которые оказались совершенно непригодными, будут утилизированы. Остальные, по возможности, будут отремонтированы для дальнейшего использования.