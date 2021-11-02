В Мордовии единое пособие получают родители 29,5 тыс. детей

В 2023 году в Республике Мордовия было оформлено единое пособие для родителей почти 29,6 тысячи детей. Кроме того, это пособие получают 723 будущие матери, которые зарегистрировались на беременность в ранние сроки.

Для оформления данного пособия существуют несколько способов: через портал Госуслуг, посещение многофункционального центра (МФЦ) или обращение в клиентскую службу Социального фонда региона. Отмечается, что для получения выплаты на каждого ребенка необходимо подать заявление, указав всех детей до 17 лет в одном документе.

В региональном отделении Социального фонда подчеркнули, что в большинстве случаев нет необходимости предоставлять дополнительные сведения. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, учитывается занятость родителей и объективные причины их безработицы.