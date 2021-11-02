В Саранске женщина на иномарке сбила пенсионера на скутере

На улице Ленина в Николаевке произошло дорожно-транспортное происшествие. 45-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки "Тойота-РАВ 4", нарушила правила дорожного движения, когда выезжала на главную дорогу. Она не предоставила преимущество в движении 64-летнему водителю скутера. В результате аварии мужчина был госпитализирован. Оба водителя находились в трезвом состоянии.

В отношении женщины правоохранительные органы составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения.