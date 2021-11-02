На дорогах Мордовии камер станет больше

В Мордовии продолжается установка автоматических пунктов весогабаритного контроля на дорогах различного уровня: регионального, межмуниципального и местного значения.

В результате реализации проектов "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и "Безопасные качественные дороги" возможна установка дополнительных камер на дорогах Мордовии.

На территории республики уже установлены три пункта весогабаритного контроля. В текущем году планируется установить еще одну рамку контроля в районе обхода города Рузаевка.

Помимо этого, на дорогах Мордовии увеличивается количество камер, предназначенных для фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). В общей сложности в регионе функционирует 225 комплексов. В будущем планируется внедрение интеллектуальных транспортных систем, которые могут автоматизировать процесс управления дорожным движением.