В Саранске на улице Волгоградской погиб 30-летний мотоциклист

В Саранске 16 августа, в 23:19 на улице Волгоградская произошла трагедия, в результате которой погиб 30-летний мотоциклист. Согласно информации, предоставленной Госавтоинспекцией республики, водитель мотоцикла марки HONDA VFR не соблюдал безопасный скоростной режим, не справился с управлением и столкнулся с бордюрным камнем, а затем наехал на мачту световой опоры.

Во время происшествия водитель мотоцикла находился в шлеме, но не был защищен защитной экипировкой. Молодой человек скончался на месте происшествия от полученных травм.