В Мордовии свыше 1,4 тысячи семей получат выплату к 1 сентября

Жители Республики Мордовия начали получать выплаты в преддверии нового учебного года. Речь идет о единовременном денежном пособии, предназначенном для подготовки детей к школе. Информацию об этом сообщили в региональном министерстве социальной защиты и труда.

По данным ведомства, деньги будут перечислены на счет тех, кто подал заявления на получение этой выплаты, до 25 августа. Такой срок был выбран, чтобы родители имели достаточно времени для подготовки детей к 1 сентября.

"Единовременное пособие на подготовку детей к школе будет выплачено 1419 семьям, в которых воспитывается 2901 ребенок", - сообщили в министерстве социальной защиты.