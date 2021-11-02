В Саранске, в водоёмах «Луховский» и «Зелёная Роща» снова разрешили купаться

По информации, полученной из пресс-службы республиканского управления Роспотребнадзора, стало известно, что вода в водоемах "Луховский" и "Зелёная Роща" в Саранске теперь пригодна для купания. Однако следует отметить, что купаться в водоемах, таких как "Лесное озеро" и "Старт", по-прежнему запрещено.

Специалисты указывают, что пробы воды из этих запрещенных водоемов не соответствуют микробиологическим стандартам и купание в них представляет угрозу для жизни и здоровья, а также может привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний.

Тем не менее отмечается, что пробы песка в зонах отдыха всех водоемов соответствуют необходимым требованиям.