Жительница Мордовии испугалась ареста машины и заплатила по кредиту

По информации, предоставленной пресс-службой УФССП по Республике Мордовия, жительница Темниковского района была вынуждена погасить свой кредитный долг после ареста ее автомобиля. Как утверждается, женщина имела задолженность в размере 800 тысяч рублей перед банком. Судом было принято решение наложить арест на ее автомобиль, чтобы она не могла пользоваться им до полного погашения долга. Привлеченные приставы предупредили должницу о возможной конфискации ее автомобиля, однако она не проявила реакции на это предупреждение.

"Женщина продолжала уклоняться от погашения кредита до тех пор, пока к ней не поступил суммарный лист - требование о взыскании кредитного долга", - сообщили в пресс-службе. После этого ей потребовалось менее 5 дней, чтобы полностью погасить задолженность.