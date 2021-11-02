В Саранске «Парконы» начали выявлять нарушителей стоянки

Центр организации дорожного движения в Саранске принимает меры по поддержанию порядка на стоянках. Согласно информации от республиканского Госкомтранса, во всех районах столицы Мордовии начали функционировать мобильные комплексы "Парконы", предназначенные для обнаружения нарушений правил парковки и остановки транспортных средств.

Это новое оборудование будет дважды фотографировать припаркованные автомобили на фиксированной локации с интервалом в 5 минут. Маршруты патрулирования согласованы с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Республики Мордовия.

"Мы начинаем с малого. "Паркон" регистрирует нарушения требований дорожных знаков, таких как "Запрещена стоянка" и "Запрещена остановка", - отметили в Госкомтрансе.