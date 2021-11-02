В Мордовии продолжают искать Веру Иванову

Продолжается поиск Веры Никитовны Ивановой в регионе Мордовия. В ночь с 9 на 10 июля эта 81-летняя женщина покинула свой дом в селе Новое Мамонгино и до сих пор ее местонахождение остается неизвестным.

По описанию, женщина имеет видимый возраст около 81 года, ее рост составляет примерно 150-155 сантиметров, а телосложение плотное. В момент исчезновения она была одета в серую куртку, черный халат с ромбами красного цвета и на голове был надет платок. У нее также есть несколько особых примет: шрам от операции на животе и горб на спине.

Полиция обращается ко всем, у кого есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой женщины, с просьбой сообщить об этом по следующим телефонам: 8(83453)2-17-44 или 102(02).