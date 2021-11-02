В Мордовии решили увеличить республиканский материнский капитал

В Мордовии с 1 января 2024 года будет увеличен размер республиканского материнского капитала. Об этом стало известно на заседании правительства региона.

Согласно представленному проекту правового акта, предполагается следующая индексация выплат:

При рождении 3-го ребенка материнский капитал составит 130 тысяч рублей.

При рождении 4-го ребенка - 156 тысяч рублей.

При рождении 5-го и последующих детей - 195 тысяч рублей.

Такие нововведения озвучили в Министерстве социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии. Увеличение материнского капитала планируется с начала 2024 года.