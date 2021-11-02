Прокуратура Мордовии добилась квартиры для сироты и участника СВО

В Мордовии сотрудники прокуратуры помогли обеспечить жильём местного жителя - сироту и участника специальной операции на Украине. Об этом сообщили в ведомстве.

Мужчина ещё с 2011 года состоял в списке граждан, имеющих право на получение бесплатной квартиры. Однако за 11 лет ему так и не было предоставлено жильё. Затем он отправился в зону СВО, где получил минно-взрывную травму.

Прокуратура проинформировала районную администрацию о преимущественном праве мужчины на жилплощадь. После вмешательства надзорного органа власти подобрали для сироты и участника СВО благоустроенную квартиру, которую и выдали ему.