Следователи устанавливают обстоятельства гибели 21-летнего жителя Мордовии

В Мордовии расследуются обстоятельства гибели 21-летнего парня при пожаре в бане.

Трагедия произошла 23 августа в селе Теньгушево. Ранним утром загорелась баня, в которой в это время находился молодой человек. Его тело обнаружили после тушения огня.

По предварительным данным, причиной пожара стал перекал печи. При осмотре тела погибшего, кроме следов термического воздействия, других повреждений обнаружено не было.

Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.