В Мордовии стартовала вакцинация против гриппа

В Мордовии началась вакцинация населения против гриппа, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В регион уже поступила первая партия вакцины - 157 тысяч доз, которые распределены по медучреждениям.

В рамках Национального календаря прививок планируется вакцинировать не менее 60% жителей республики и 75% граждан из групп риска.

В группы риска входят люди с хроническими заболеваниями, беременные, медики, учителя, работники транспорта и сферы обслуживания.

Специалисты напоминают, что прививаться от гриппа лучше за 2-3 недели до подъема заболеваемости. Таким образом, в Мордовии стартовала вакцинация населения против гриппа с целью снизить риски этого заболевания в предстоящем сезоне.