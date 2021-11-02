В Саранске не будут менять схему маршрута №20

Схема маршрута автобуса No20 в Саранске останется без изменений, сообщили в городской администрации.

По результатам опроса жителей было принято решение сохранить существующую траекторию движения этого маршрута. Автобус продолжит курсировать по прежней схеме.

Ранее в этом году рассматривался вариант изменения маршрута для улучшения транспортной доступности микрорайона "Юбилейный". Однако большинство горожан высказалось против этого нововведения.

Маршрут No20 уже корректировался в ноябре 2022 года и в феврале 2017-го. На этот раз схема останется без изменений, чтобы сохранить привычный для пассажиров маршрут движения автобусов.