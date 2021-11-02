Школу №9 в Саранске признали аварийной

Глава города объявил, что школу No9 в Саранске признали аварийной и непригодной для занятий.

Учеников первых пяти классов переведут во второй корпус детского сада No2 по улице Кирова. Остальные школьники будут продолжать обучение в Саранском техникуме энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева на проспекте Ленина.

Занятия будут проходить в две смены: ученики 1-4-х, 6-х, 9-х, 10-х и 11-х классов — в первую смену, 5-х, 7-х и 8-х классов — во вторую.

Мэр города принес извинения родителям и учащимся за доставленные сложности и попросил понять необходимость временных мер по переводу школы в другие помещения.