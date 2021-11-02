Жителей Мордовии призывают проявлять внимательность и бдительность

Комиссия по противодействию терроризму Республики Мордовия обращается к жителям и гостям региона с просьбой проявлять повышенную бдительность и осторожность в повседневной жизни.

О любых подозрительных лицах или предметах, оставленных без присмотра, необходимо незамедлительно сообщать по следующим телефонам экстренных служб:

Дежурная часть МВД Республики Мордовия - (8342) 47-77-71 или 102;

Дежурная часть УФСБ России по Республике Мордовия - (8342) 28-28-28;

Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Республики Мордовия - (8342) 28-31-31 или 101 (ЦППС);

Дежурный Росгвардии по Республике Мордовия - (8342) 47-85-30;

Единый номер экстренных служб 112.

Соблюдение мер безопасности позволит в полной мере обеспечить защиту населения.