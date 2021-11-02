Дачный маршрут 116Д возобновляет работу в Саранске

Саранский пассажирский автотранспортный "Горэлектротранс" принял решение о возобновлении дачного маршрута No116Д.

Ранее он был отменен в связи с нерентабельностью. Однако после многочисленных обращений граждан маршрут восстанавливается.

Он будет курсировать три раза в неделю - по средам, субботам и воскресеньям. Автобусы будут отходить от магазина "Северный" до деревни Кадышево Лямбирского района.

Автобусы из Саранска будут отправляться три раза в неделю – среду, субботу и воскресенье. По средам уехать на дачу можно будет в 8:45, 9:45, 10:45, 14:45, 18:20. Вернуться в среду в город с дачи можно будет в 9:44, 10:44, 11:30, 15:30 и 19:00.

В субботу и воскресенье из Саранска автобус отбывает в 7:00, 8:45, 9:45, 10:45, 14:45, 18:20. Вернуться с дачи в город можно будет в 7:44, 9:44, 10:44, 11:30, 15:30 и 19:00.