В Саранске на Энергетической с 1 сентября ограничат движение

В Саранске с 1 по 8 сентября на улице Энергетической, в районе дома No31 по улице Гайдара будет введено временное ограничение движения транспорта и запрет на стоянку.

Это связано с проведением реконструкционных работ тепловой сети ЦТП-2 (ТЭЦ-2).

Ограничения будут действовать с 5:00 1 сентября до 5:00 8 сентября.

В связи с ремонтными работами у указанного участка улицы временно приостанавливается движение транспорта, а также запрещено оставлять запаркованными автомобили. Это позволит беспрепятственно выполнить ремонт инженерных коммуникаций.