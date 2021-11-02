В Мордовии были расширены возможности использования регионального материнского капитала

На заседании Госсобрания Республики Мордовия были расширены возможности использования регионального материнского капитала.

Депутаты приняли решение позволить жителям республики тратить полученные средства на приобретение отечественных легковых автомобилей мощностью до 200 л.с. включительно, а также автобусов с мощностью двигателя до 200 л.с. включительно.

Ранее действовавшие условия не включали такую возможность расходования материнского капитала. Благодаря принятию изменений, жители региона получат дополнительную опцию для использования полученных средств.