В Мордовии ожидается высокая пожарная опасность лесов

Согласно предупреждению МЧС Мордовии, 5-6 сентября на территории республики ожидается высокая пожарная опасность лесов.

В связи с этим ведомство призывает к повышенной осторожности при обращении с огнем. Запрещено жечь мусор, сухую траву и листву вблизи лесов и построек. Также не рекомендуется разводить костры во дворах и на приусадебных участках рядом со зданиями.

Для золы и углей нужно отводить спецплощадки на расстоянии минимум 10 метров от строений. Не следует проводить пожароопасные работы при сухой и ветреной погоде.