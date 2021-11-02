В Саранске полицейские устроили погоню за пьяным водителем электротрицикла

В Саранске произошла полицейская погоня за пьяным водителем электротрицикла. Несмотря на попытки уйти от патрульных и скрыться во дворах, местному жителю не удалось избежать ответственности.

В последний день лета мужчина устроил опасное вождение по центру Саранска. Сначала он пронесся по улице Большевистской, затем свернул на улицу Васенко и попытался скрыться во дворах, двигаясь в сторону улицы Федосеенко. Однако патрульные смогли остановить его. Пьяный житель Саранска утверждал, что он ничего не нарушал и его транспортное средство относится к категории велосипедов.

Представители ГИБДД Мордовии сообщили, что сотрудники ДПС объяснили мужчине, что при управлении трехколесным электроскутером, мощность которого превышает 250 Вт, он становится полноценным участником дорожного движения и на него распространяются требования дорожного законодательства как на любого водителя.

Один из составленных протоколов в отношении жителя Саранска был основан на статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).