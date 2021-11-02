Авиакомпания «Азимут» запустит регулярные рейсы из Сочи в Саранск с 25 сентября

Российская авиакомпания "Азимут" расширяет географию полетов и открывает новое авиасообщение между городами Сочи и Саранск. Об этом стало известно из официального пресс-релиза перевозчика.

С 25 сентября 2022 года запускается прямой рейс по маршруту Сочи - Саранск - Сочи. Полеты будут выполнять один раз в неделю по понедельникам на воздушных судах SSJ-100-95LR.

Напомним, что авиакомпания "Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Ее флот состоит из российских региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 с увеличенной дальностью полета. В расписании перевозчика более 100 направлений по России и зарубежью. Открытие рейса в Саранск станет очередным шагом в развитии маршрутной сети авиакомпании.