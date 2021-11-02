Полицию Рузаевского района возглавил Александр Любимкин

В министерстве внутренних дел Республики Мордовия произошли кадровые перестановки. На должность начальника полиции Рузаевского района назначен уроженец города Краснослободск Александр Любимкин.

Соответствующий приказ 28 августа подписал министр внутренних дел РМ генерал-майор Юрий Поляков. Как сообщается на сайте ведомства, руководитель лично поздравил Александра Любимкина с новой должностью, отметив его высокий профессионализм.

За годы службы в органах внутренних дел полковник полиции Любимкин проявил себя на различных должностях в следственных и штабных подразделениях. В частности, он руководил отделом полиции № 1 УМВД России по Саранску, был заместителем начальника городского УМВД.

Краткая биография: Александр Любимкин родился в 1981 году. Окончил Самарский филиал Саратовского юридического института МВД России в 2000 году, нижегородскую академию МВД России в 2003 году. Имеет звание "Заслуженный юрист РМ", награждён медалями МВД России за отличие в службе.