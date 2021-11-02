В Мордовию доставят православную святыню из Свято-Троицкой Сергиевой лавры

С 9 по 11 октября 2023 года в Саранске пробудет великая православная святыня - ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца из Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мощи святого будут доступны для поклонения верующих в кафедральном соборе праведного воина Феодора Ушакова. Предварительно торжественная встреча ковчега запланирована на 21:30 9 октября.

Принесение мощей приурочено к совершению молебнов о победе. Подобные мероприятия проходят в городах России с 6 мая по благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви.

В своем обращении патриарх Кирилл особо отметил, что в нынешнее непростое время, когда Россия переживает испытания, верующие с надеждой обращаются за помощью к небесным покровителям страны. Великомученик Георгий Победоносец издревле почитается покровителем России и её воинства, неоднократно являл чудесную помощь в трудные исторические периоды.

Организатором принесения ковчега с мощами выступает комиссия по развитию паломничества Русской Православной Церкви при поддержке региональных властей и Всемирного Русского Народного Собора. Информационным партнером мероприятия является телеканал "Царьград".