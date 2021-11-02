Глава Мордовии Артем Здунов провел рабочую встречу с руководством ООО «АО Беспилотные технологии»

Согласно подписанному ранее соглашению о сотрудничестве, в Мордовии запускается производство беспилотников для нужд спецоперации на Украине. Об этом заявил соучредитель компании "Беспилотные технологии" Иван Утенков.

По его словам, сейчас компания ежемесячно отправляет в зону СВО более 5 тысяч беспилотных летательных аппаратов.

На базе "Технопарка-Мордовия" начата сборка дронов, закуплено необходимое оборудование и комплектующие, набран персонал. Запуск производства в регионе позволит расширить выпуск беспилотников и увеличить их модельный ряд.