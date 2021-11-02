Полиция Мордовии задержала 26-летнего курьера телефонных мошенников, подозреваемого в хищении у двух пожилых женщин более 300 тысяч рублей.

Как сообщается, жительницы поселка Торбеево 1939 и 1946 годов рождения обратились в полицию. По их словам, им позвонили неизвестные, представившиеся родственниками, попавшими в ДТП. Для решения проблемы с полицией и оплаты лечения они попросили отдать имеющиеся деньги.

Пенсионерки передали незнакомцу, приехавшему к ним домой, 150 и 200 тысяч рублей наличными вместе с личными вещами.

В результате оперативных мероприятий полиция установила причастность к преступлениям задержанного 26-летнего жителя Мордовии. По его словам, он нашел в телеграм-канале объявление о подработке в качестве курьера мошенников.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.