Автопарк МВД Мордовии пополнился новой техникой

В Мордовии 16 новых автомобилей отечественного производства поступили на службу в органы правопорядка как в Саранске, так и в районах республики. Глава региона Артем Здунов вручил ключи от автомобилей на Площади Победы, где также прошел общегородской строевой смотр и развод нарядов полиции.

Министр внутренних дел Юрий Поляков оценил готовность личного состава, который круглосуточно обеспечивает безопасность по всей Мордовии. Глава региона поблагодарил сотрудников за добросовестную службу и вручил награды.

По его словам, новые автомобили помогут повысить мобильность патрульных нарядов. Часть техники была передана сотрудникам Саранска и районных отделений.

Также на мероприятии чествовали ветеранов органов правопорядка. Например, 34 года службе посвятил полковник полиции Виталий Синдянкин. Его дочь пошла по стопам отца и тоже стала капитаном полиции.

После официальной части по центральной улице Саранска прошел торжественный марш сотрудников полиции, ГИБДД и Росгвардии. За ними проследовала колонна новых патрульных автомобилей.

Источник: mordoviatv.ru/avtopark-mvd-popolnilsya-novoj-tehnikoj