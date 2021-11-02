В Мордовии объявили 4-й класс пожарной опасности лесов

С 7 по 9 сентября в Мордовии сохранится высокая пожарная опасность лесов. Об этом сообщили в региональном Центре по гидрометеорологии.

По данным специалистов, установлен 4-й класс пожарной опасности, объявлено оперативное предупреждение.

В связи с этим спасатели организуют 12-часовое наземное патрулирование, особенно в местах отдыха жителей. В период ограничений посещение лесов будет запрещено.

Также предусмотрено авиационное патрулирование лесов и дежурство спасателей на наблюдательных пунктах. Резервные силы приведены в полную боевую готовность.