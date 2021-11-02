В Саранске следователи СК просят откликнуться очевидцев ДТП, в котором погиб ребенок

Следователи СК по Республике Мордовия обращаются к очевидцам ДТП, в результате которого погиб ребенок, с просьбой откликнуться.

25 августа в Саранске на нерегулируемом пешеходном переходе автобус сбил женщину с дочерью. 7-летняя девочка погибла на месте, мать госпитализирована.

Как отмечается, показания очевидцев, в том числе пассажиров автобуса, могут быть важны для расследования.

Следственный комитет просит всех, кто обладает информацией о данном ДТП на пешеходном переходе в Саранске, откликнуться.

Свидетелям предлагается обращаться в следственный отдел по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, 7Д или звонить по телефонам 28-73-58, 8-927-172-40-80.