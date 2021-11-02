В Мордовии выборы признаны состоявшимися

В Мордовии состоялись выборы различных уровней. По предварительным данным, средняя явка избирателей составила 24%.

Как сообщили в избирательной комиссии региона, выборы признаны состоявшимися. Досрочно проголосовали 46 человек.

На 22 участках использовались комплексы обработки бюллетеней, ещё 18 участков были оснащены камерами видеонаблюдения. За ходом голосования следили 250 наблюдателей. Жалоб и нарушений зафиксировано не было.

По предварительным данным, депутатом Госсобрания Мордовии избран Дмитрий Глушко, в городской совет прошел Иван Нефёдов.

Таким образом, в регионе прошло голосование, признанное состоявшимся и легитимным. Окончательные результаты выборов будут опубликованы после подведения всех итогов.