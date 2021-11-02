На финальной стадии строительство детской поликлиники в Рузаевке

По информации пресс-службы правительства Мордовии, в Рузаевке близится к завершению строительство нового здания детской поликлиники.

В настоящий момент медицинские услуги для детей в городе оказываются в нескольких разрозненных зданиях, что затрудняет доступ к медицинской помощи.

Открытие специализированной детской поликлиники позволит жителям Рузаевки получать первичную медицинскую помощь в удобном месте.

Кроме того, власти Мордовии проводят ремонтные работы и в других лечебных учреждениях региона, в том числе в сельской местности. Все эти мероприятия осуществляются в рамках реализации проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.