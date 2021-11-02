В Саранске 16 сентября будет изменена схема движения общественного транспорта

В связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2023» и пробега памяти П.Г. Болотникова в Саранске 16 сентября произойдут изменения в работе общественного транспорта.

Как сообщает горадминистрация, будет временно приостановлена работа троллейбуса No15. Вместо него по маршруту будет курсировать автобус No20 с заездом к санаторию «Саранский».

Также изменится маршрут следования автобусов No8, 19, 20, 22, 28, 35 и 45. Вместо улиц Рабочая и Московская они будут следовать по маршруту: Коммунистическая – Ботевградская – Советская – Большевистская – Красноармейская с выходом на ул. А.Невского и далее по своим обычным маршрутам.